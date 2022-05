Independiente Petrolero x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação e mais

Independiente Petrolero e Palmeiras se enfrentam hoje, terça, 3 de maio (03/04), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores. A partida será disputada no Estádio Olímpico Patria, em Sucre (BOL), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal aberto SBT e no canal por assinatura Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Caso vença o duelo, o Verdão manterá os 100% de aproveitamento na competição, já que venceu as três partidas anteriores, e chegará aos 12 pontos. Assim, pode garantir a vaga nas oitavas de final, independente do resultado do jogo entre Deportivo Táchira e Emelec, que acontece também nesta terça, às 19h15 (de Brasília).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Do lado do Independiente Petrolero, a equipe busca seguir com esperanças de se classificar para as oitavas de final. Os bolivianos somaram apenas um ponto, no empate contra o Emelec, e vale lembrar que sofreram uma goleada por 8 a 1 do Palmeiras no Allianz Parque, na segunda rodada. (Com Gazeta Esportiva)



Independiente Petrolero x Palmeiras ao vivo: onde assistir à transmissão

SBT: canal aberto

Conmebol TV: canal por assinatura

Copa Conmebol Sul-Americana 2022 - Independiente Petrolero x Palmeiras

Escalação provável

Independiente Petrolero

Arancibia; Bento, Cabrera e Chiatti; Sajama; Flores, Palacios, Maconde e Acuña; Correa e Cristaldo.

Palmeiras

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Kuscevic e Piquerez; Danilo e Zé Rafael (Atuesta); Wesley (Dudu), Gustavo Scarpa (Veiga) e Verón; Rony.

Quando será Independiente Petrolero x Palmeiras

Hoje, terça, 3 de maio (03/05), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Independiente Petrolero x Palmeiras

Estádio Olímpico Patria, em Sucre (BOL)



Tags