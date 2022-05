Cuiabá x Racing ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Cuiabá e Racing-ARG se enfrentam hoje, terça, 3 de maio (03/04), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Conmebol Sul-Americana. A partida será disputada na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), às 19h15min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Vindo de derrota para o River Plate, do Uruguai, a equipe brasileira ocupa a terceira posição do Grupo B do torneio continental, com três pontos somados em três jogos. São duas derrotas e apenas uma vitória até o momento, justamente na estreia, contra o Melgar, do Peru, por 2 a 0.

O Racing, por sua vez, chega em situação mais confortável para o confronto desta terça. Apesar da derrota na última rodada, o clube argentino está na vice-liderança da chave, empatado com o Melgar, com seis pontos cada. Porém, fica atrás pelo menor saldo de gols. (Com Gazeta Esportiva)



Cuiabá x Racing ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

Copa Conmebol Sul-Americana 2022 - Cuiabá x Racing

Escalação provável

Cuiabá

Walter; João Lucas, Marllon, Alan Empereur e Uendel; Marcão, Pepê e Rodriguinho; Felipe Marques, Valdivia (Marquinhos) e Elton.

Racing-ARG

Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa e Eugenio Mena; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Fabricio Domínguez, Edwin Cardona e Matías Rojas; Javier Correa.

Quando será Cuiabá x Racing

Hoje, terça, 3 de maio (03/05), às 19h15 (horário de Brasília)

Onde será Cuiabá x Racing

Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)



