Torcedor do Santa Cruz invade campo para "ensinar" o goleiro a defender; veja vídeo

Após o apito final do jogo que marcou a derrota do Santa Cruz diante do Asa, pela série D do Campeonato Brasileiro, neste sábado, 23, uma cena viralizou nas redes sociais. Isso porque um torcedor invadiu o gramado do estádio Arruda, em Recife, com o intuito de "ensinar" o goleiro Coral a defender. O homem, que ficou dando pulos imaginários na área, foi retirado do local pela Polícia Militar.

O Santa Cruz, que fez seu primeiro jogo em casa pela Série D nesta temporada, foi surpreendido pela equipe alagoana e acabou sendo derrotado por 2 a 1. O Asa de Arapiraca abriu o placar no primeiro tempo, e com o apoio da torcida, o Tricolor empatou com um gol de pênalti, marcado por Rafael Furtado. No entanto, Roger Gaúcho, autor do segundo gol do Asa, firmou a vitória do alvinegro após um contra-ataque.

Pode torcedor invadir o campo pra ensinar o goleiro a agarrar?

Aconteceu na Série D, no jogo do Santa Cruz... pic.twitter.com/ss7L1RQKOB — Fuleragem FC (@fuleragemfc) April 23, 2022

