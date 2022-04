Cachorro da PM invade gramado e "rouba" a bola da final do Pernambucano

Os jogadores até tentaram chamar a atenção de Zumbi e retirá-lo do palco do confronto, mas as tentativas foram em vão

A primeira partida da final do Campeonato Pernambucano disputada entre Náutico e Retrô ganhou outro destaque no fim do jogo. Aos 38 minutos do segundo tempo, um cachorro da Polícia Militar de Pernambuco invadiu, correu pelo o gramado do Estádio dos Aflitos e "roubou" a bola do duelo, sendo contido pelos agentes minutos depois. O caso aconteceu nesta quinta-feira, 21, no Recife.

O cão da raça Pastor Alemão chamado de Zumbi só deixou o gramado depois de conseguir a bola do jogo e ser acalmado por dois policiais que estavam com a coleira que ele tinha se soltado. No momento em que o lance ocorreu, o jogo precisou ser paralisado e a torcida do Náutico - que estava perdendo o duelo por 1 a 0 -, chegou a vaiar, mas aplaudiu quando o animal foi retirado do gramado.

Os jogadores até tentaram chamar a atenção de Zumbi e retirá-lo do palco do confronto, mas as tentativas foram em vão. Mesmo depois de contido, o cachorro saiu do gramado com a bola na boca.

A partida foi reiniciada e o Timbu não conseguiu empatar o marcador. Com o resultado, a Fênix entrará em campo no jogo derradeiro do Pernambucano - marcada para o dia 30 deste mês, na Arena Pernambuco - com vantagem.

VEJA VÍDEO:

