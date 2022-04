Fortaleza enfrenta Caucaia na final do Campeonato Cearense e mira o tetra

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira, 22, às 21h35min, no Castelão, em duelo de ida pela final do Estadual. Tricolor deve entrar em campo com time alternativo devido à maratona de jogos

Depois de impasse quanto ao calendário, a final do Campeonato Cearense começa a ser disputada nesta sexta-feira, 22, a partir das 21h35min, no Castelão. O duelo de ida da decisão coloca frente a frente o Fortaleza, que sonha com o tetra na competição, e o Caucaia, finalista inédito do certame que tenta surpreender o favorito Tricolor. Após os primeiros 90 minutos, as equipes voltam a se encontrar no domingo para selar o campeão da edição 2022.

Em meio à maratona de jogos, o Leão deve entrar com uma equipe completamente diferente da que bateu o Vitória por 3 a 0, em noite inspirada de Silvio Romero. Com medo de perder jogadores por lesão devido ao intervalo de pouco mais de 48 horas da última partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda já admitiu que vai mudar o time para a final contra o Caucaia.

"Vamos ter que trocar muitos ou quase todo o time. Jogar com 48 horas (de intervalo) é muito arriscado. Estamos felizes de jogar a final do Campeonato Cearense, é um campeonato importante. Confio que trabalhei desde o primeiro momento para quando trocar jogadores não seja afetado muito o funcionamento do time. Esse é meu desafio. Cada jogador que entre tem que sustentar o funcionamento do time", disse o argentino.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desfalque certo para a competição é o volante Zé Welison. Contratado no fim de fevereiro, o jogador chegou ao Pici após o prazo de inscrição do Campeonato Cearense. Quem também deve permanecer de fora da equipe é o lateral-direito e zagueiro Tinga, que se recupera de lesão muscular na panturrilha direita.

O Fortaleza chega para a final com a confiança renovada após quebrar a sequência de quatro derrotas. O Leão perdeu para o Colo-Colo, Cuiabá, River Plate e Internacional antes do triunfo diante do Vitória. Foi a pior série do Tricolor sob o comando de Vojvoda.

Diante do Rubro-Negro baiano na Copa do Brasil, o time voltou a ter atuação sólida e construiu o triunfo com tranquilidade. Em busca de mais um título estadual, o Fortaleza tem retrospecto favorável em mata-mata desde a chegada de Vojvoda. Com o treinador, o time do Pici tem aproveitamento de mais de 75% em duelos eliminatórios. Foram 19 no total, com 13 vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas.

"É um objetivo importante para cada um de nós. Tenho muito respeito e muita responsabilidade", valorizou Vojvoda a possibilidade de mais título no Campeonato Cearense.

O adversário do Tricolor completa nesta sexta 40 dias sem disputar uma partida oficial. A Raposa Metropolitana só tem o Campeonato Cearense no calendário 2022. Devido ao atraso para a conclusão do torneio, que estava previsto para encerrar entre 18 de março e 3 de abril, o Caucaia ficou todo este período se preparando para brigar pela taça do "manjadinho" contra o Fortaleza.

Neste intervalo, a equipe comandada pelo técnico Roberto Carlos jogou três amistosos e teve 100% de aproveitamento, vencendo o sub-20 do Ceará, o Pacajus e um time amador de Caucaia.

Devido às mudanças de datas para a conclusão do Estadual, o clube da Região Metropolitana precisou pagar mais um mês de folha salarial e outros custos de logística para manter todo o elenco, totalizando cerca de R$ 180 mil.

"Foi complicado porque o Campeonato foi estendido. Consegui os recursos com patrocinadores e minha família, que nunca me abandonou. Esticou mais a folha salarial de pagamento. Foi um gasto de quase um mês a mais", disse o presidente do Caucaia, Roberto Góis.

A diretoria manteve todo o elenco para enfrentar o Fortaleza e já renovou com 80% dos jogadores até 2024.

Ficha técnica

Caucaia x Fortaleza

Caucaia

4-3-3: Célio; Ceará, Roni Lobo, Túlio e Matheus Maranguape; Wilker, Guto e Santos; Xandy, Iury Tanque e Goiaba. Téc: Roberto Carlos

Fortaleza

3-5-2: Marcelo Boeck; Landázuri, Ceballos e Habraão; Vitor Ricardo, Ronald, Hércules, Juninho Capixaba e Matheus Vargas; Robson (Romarinho/Depietri) e Renato Kayzer. Téc: Vojvoda

Local: Castelão-CE

Data: 22/4/2022

Horário: 21h35min

Árbitro: Luciano Miranda

Assistentes: Moracy Sousa e Camila Sousa

Transmissão: TV Jangadeiro, NordesteFC e Rádio O POVO CBN

Tags