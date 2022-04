Goiás x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Goiás e Palmeiras se enfrentam hoje, sábado, 16 de abril (16/04), pela 2ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2022. A partida será disputada no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, Goiás, às 16h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

No pontapé inicial da competição nacional, o Alviverde perdeu para o Ceará por 3 a 2, no Allianz Parque, e vem de uma goleada aplicada na Libertadores, por 8 a 1, diante do Independiente Petrolero.

O retrospecto recente do Verdão como visitante em duelos com o Esmeraldino está longe de ser positivo. Desde 2007, o Palmeiras venceu o Goiás apenas duas vezes longe de seus domínios. Nesse intervalo de tempo, as equipes se enfrentaram em nove ocasiões com mando dos goianos, com seis triunfos do Esmeraldino e um empate, além das vitórias do Palestra. (Com Gazeta Esportiva)

Goiás x Palmeiras ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2022 - Goiás x Palmeiras

Escalação provável

Goiás

Tadeu, Diego, Da Silva, Reynaldo, Hugo, Caio Vinícius, Fellipe Bastos, Élvis, Apodi, Renato Júnior e Danilo Barcelos (Luiz Filipe).

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo (Kuscevic) e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Scarpa (Navarro), Dudu e Rony.

Quando será Goiás x Palmeiras

Hoje, sábado, 16 de abril (16/03), às 16h30min (horário de Brasília)

Onde será Goiás x Palmeiras

Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, Goiás

