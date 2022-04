CRB x Vasco ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

CRB e Vasco se enfrentam hoje, sábado, 16 de abril (16/04), pela 2ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2022. A partida será disputada no Estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Vasco regularizou seu pacote de reforços para a sequência da temporada. Foram cinco novos nomes para aumentar as opções do técnico Zé Ricardo na Série B.

No entanto, o comandante cruzmaltino relacionou apenas dois reforços para o jogo deste sábado, contra o CRB, em Maceió. O lateral direito Gabriel Dias e o atacante Erick viajaram com a delegação.

Gabriel Dias tem chance de começar entre os titulares. O lateral pode aproveitar as más atuações de Weverton e Léo Matos na temporada. Já Erick deve iniciar a partida como opção no banco de reservas. O jogador foi destaque do Ypiranga, vice-campeão gaúcho. O zagueiro Danilo Boza, o meia Carlos Palacios e o atacante Zé Vitor ficaram no Rio de Janeiro aprimorando a parte física. (Com Gazeta Esportiva)

CRB x Vasco ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view



Brasileirão Série B 2022 - CRB x Vasco

Escalação provável

CRB

Vasco

Quando será CRB x Vasco

Hoje, sábado, 16 de abril (16/03), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será CRB x Vasco

Estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas

