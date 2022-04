Cuiabá x Fluminense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Cuiabá e Fluminense se enfrentam hoje, sábado, 16 de abril (16/04), pela 2ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2022. A partida será disputada na Arena Pantanal, em Cuiabá, Mato Grosso, às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada, e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Na primeira rodada, o Fluminense empatou sem gols com o Santos, enquanto o Cuiabá venceu o Fortaleza por 1 a 0 fora de casa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Cuiabá é um dos times com maior saldo de gols no ano no Brasil. Já o Flu possui um saldo mediano. (Com Gazeta Esportiva)

Cuiabá x Fluminense ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2022 - Cuiabá x Fluminense

Escalação provável

Cuiabá

Walter, João Lucas, Alan Empereur, Marllon, Rafael Gava, Igor Cariús, André Luís, Pepê, Rodriguinho, Everton e André (Elton).

Fluminense

Fábio; Nino, Manoel e David Braz; Calegari, André, Yago Felipe, Nathan (Luiz Henrique) e Cris Silva (Ganso); Arias e Cano (Fred).

Quando será Cuiabá x Fluminense

Hoje, sábado, 16 de abril (16/03), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será Cuiabá x Fluminense

Arena Pantanal, em Cuiabá, Mato Grosso

Tags