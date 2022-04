Corinthians x Avaí ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Corinthians e Avaí se enfrentam hoje, sábado, 16 de abril (16/04), pela 2ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2022. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada, e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O clube de Itaquera recebeu o Leão da Ilha em sete oportunidades desde 2008, registrando cinco vitórias e dois empates. O último deles, aliás, ocorreu na Neo Química Arena em 2015, ano de título da elite nacional. A partida foi válida pela última rodada da competição, sendo que o troféu já estava assegurado.

O último duelo entre Corinthians e Avaí em São Paulo ocorreu no fim de 2019, pela 35ª rodada do Brasileirão Série A. Os mandantes venceram por 3 a 0, com gols de Gustavo, Júnior Urso e Mauro Boselli. (Com Gazeta Esportiva)

Corinthians x Avaí ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2022 - Corinthians x Avaí

Escalação provável

Corinthians

Cássio, Rafael Ramos, João Victor, Raúl Gustavo e Lucas Piton; Du Queiroz, Cantillo e Giuliano; Adson, Róger Guedes e Júnior Moraes.

Avaí

Douglas; Kevin, Bressan, Arthur Chaves e Cortez; Raniele, Jean Cléber (Bruno Silva) e Vinícius Leite; Morato, Copete e Muriqui.

Quando será Corinthians x Avaí

Hoje, sábado, 16 de abril (16/03), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Corinthians x Avaí

Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

