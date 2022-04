Vélez x RB Bragantino ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Vélez e RB Bragantino se enfrentam hoje, quinta, 14 de abril (14/04), pelo jogo da 2ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2022. A partida será disputada no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, na Argentina, às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechado, ESPN, na rede social Facebook via página Copa Libertadores e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



A equipe de Bragança Paulista estreou com o pé direito na primeira vez em que disputa a competição. O Massa Bruta bateu o Nacional, do Uruguai, por 2 a 0. Os gols foram marcados pelo atacante Ytalo e pelo lateral-direito José Hurtado.

Já o Vélez iniciou mal o torneio e vem de um momento oscilante no campeonato local. O time foi derrotado pelo Estudiantes na primeira partida, por 4 a 1, longe de seus domínios. No Campeonato Argentino, ocupam a nona colocação do grupo B, com 10 pontos, sendo duas vitórias, quatro empates e três derrotas. No último sábado, a equipe recebeu o Boca Juniors e ficou no empate, sem gols. (Com Gazeta Esportiva)

Vélez x RB Bragantino ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura

Facebook: rede social via página Copa Libertadores

STAR+:para clientes que assinaram ao serviço de streaming



Copa Libertadores 2022 - Vélez x RB Bragantino

Escalação provável

Vélez

Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Damián Fernández (Matías de los Santos), Valentín Gómez e Francisco Ortega; José Florentín, Santiago Cáseres e Máximo Perrone; Luca Orellano, Lucas Pratto e Lucas Janson.

RB Bragantino

Cleiton; Aderlan (Hurtado), Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido (Ramon); Eric Ramires e Jadson; Helinho e Sorriso; Hyoran e Ytalo.

Quando será Vélez x RB Bragantino

Hoje, quinta-feira, 14 de abril (14/03), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será Vélez x RB Bragantino

Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, na Argentina

