Athletico-PR x The Strongest ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Athletico-PR e The Strongest se enfrentam hoje, quinta, 14 de abril (14/04), pelo jogo da 2ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2022. A partida será disputada na Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechado, ESPN, na rede social Facebook via página Copa Libertadores e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O Furacão vai em busca de sua primeira vitória nesta edição. O time também tenta largar em vantagem entre seus concorrentes do Grupo H, que é completado por Libertad e Caracas, todos com apenas um ponto. A situação do clube paranaense não é das melhores. Após sofrer grande pressão, Alberto Valentim foi demitido depois de sofrer uma goleada do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Em meio à transição técnica, o time vive irregularidade após empatar com o Caracas na Libertadores, fora de casa. Para não se complicar na tabela, já que só o primeiro colocado de cada grupo de classifica, o Athletico-PR deve ir com toda a força para o campo.

Pelo lado do The Strongest, a delegação chegou a Curitiba dois dias antes do embate, após ser derrotado para o Aurora, pelo Campeonato Boliviano.

O time é o terceiro colocado do Grupo A da competição nacional, com 14 pontos. Apesar do último resultado, a equipe comandada por Cristian Leonel Díaz vinha de três jogos invictos (um empate e duas derrotas) no ano. (Com Gazeta Esportiva)

Athletico-PR x The Strongest ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura

Facebook: rede social via página Copa Libertadores

STAR+:para clientes que assinaram ao serviço de streaming



Copa Libertadores 2022 - Athletico-PR x The Strongest

Escalação provável

Athletico-PR

Bento; Khellven, Pedro Henrique, Lucas Halter e Abner; Hugo Moura, Christian e David Terans; Cuello, Pablo (Vitor Bueno) e Marcelo Cirino.

The Strongest

Guillermo Vizcarra; Diego Wayar, Gonzalo Castilho, Luiz Demiquel e Juan Aponte; Luciano Ursino, Yvo Calleros e Fernando Saucedo; Henry Vaca, Enrique Triverio e Gabriel Esparza.

Quando será Athletico-PR x The Strongest

Hoje, quinta-feira, 14 de abril (14/03), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Athletico-PR x The Strongest

Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná

