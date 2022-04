São Paulo x Everton-CHI ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

São Paulo e Everton-CHI se enfrentam hoje, quinta, 14 de abril (14/04), pelo jogo da 2ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022. A partida será disputada no Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), às 19h15min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming e pay-per-view Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Tricolor tem como objetivo manter os 100% de aproveitamento na chave, já que apenas o primeiro colocado avançará às oitavas de final. Na estreia, vitória apertada por 3 a 2 sobre o Ayacucho, em Lima, no Peru.

Dois jogadores que não entraram em campo no último domingo, os volantes Rodrigo Nestor e Gabriel Sara, recuperados de lesão no tornozelo, participaram do treinamento desta quarta-feira, no CT da Barra Funda, com os demais jogadores, mas não devem estar à disposição de Rogério Ceni já para essa partida contra o Everton-CHI, que na estreia empatou em casa com o Jorge Wilstermann, da Bolívia, por 1 a 1. (Com Gazeta Esportiva)

São Paulo x Everton-CHI ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: para clientes que assinaram ao serviço de streaming e/ou ao serviço de pay-per-view

Copa Sul-Americana 2022 - São Paulo x Everton-CHI

Escalação provável

São Paulo

Tiago Volpi; Igor Vinicius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Andrés Colorado, Luan e Patrick; Marquinhos, Luciano e Rigoni.

Everton-CHI

De Paul; Echeverría, Barroso e Oyarzún; Medina García, Sánchez, Madrid e Ibacache; Sosa, Di Yorio e Cuevas.

Quando será São Paulo x Everton-CHI

Hoje, quinta-feira, 14 de abril (14/03), às 19h15min (horário de Brasília)

Onde será São Paulo x Everton-CHI

Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

