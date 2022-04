Internacional x Guaireña ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Internacional e Guaireña se enfrentam hoje, quinta, 14 de abril (14/04), pelo jogo da 2ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022. A partida será disputada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming e pay-per-view Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Na estreia da competição, o Colorado empatou com o 9 de Outubro, do Equador, pelo placar de 2 a 2, jogando fora de casa, e soma um ponto no torneio.

Por outro lado, o Guaireña também empatou na primeira rodada. A equipe paraguaia ficou no 3 a 3 com o Independiente Medellín, da Colômbia. Fundado em 2016, esta será a primeira partida do time fora do Paraguai. (Com Gazeta Esportiva)

Internacional x Guaireña ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: para clientes que assinaram ao serviço de streaming e/ou ao serviço de pay-per-view

Copa Sul-Americana 2022 - Internacional x Guaireña

Escalação provável

Internacional

Daniel; Fabricio Bustos, Bruno Méndez, Gabriel Mercado (Vitão) e Liziero; Gabriel e Edenilson; Maurício, Taison e Carlos De Pena; Alexandre Alemão.

Guaireña

Espínola; Giménez, Paniagua, Santacruz e Jiménez; Aguillar, Toledo e Ayala; Salinas, Murillo e Otazú.

Quando será Internacional x Guaireña

Hoje, quinta-feira, 14 de abril (14/03), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será Internacional x Guaireña

Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

