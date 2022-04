Ídolo do Corinthians, Freddy Rincón morre após acidente de carro

O veículo em que o colombiano estava colidiu com um ônibus e teve sua lateral direita destruída, no bairro San Fernando, na cidade de Cali, na Colômbia

O colombiano Freddy Rincón, ídolo do Corinthians, morreu na última quarta-feira, 13. O ex-jogador de 55 anos não resistiu aos ferimentos de um grave acidente automobilístico sofrido na madrugada de segunda-feira, 11, em Cali, na Colômbia.

Na ocasião, foi constatado um traumatismo craniano. Rincón passou por uma cirurgia de 2 horas e 45 minutos, mas seu quadro permaneceu muito grave. Nesta madrugada, a clínica onde ele estava internado emitiu um comunicado confirmando seu falecimento.

"Apesar de todos os esforços realizados por nossa equipe médica e assistencial, o paciente Freddy Eusebio Rincón Valencia faleceu no dia de hoje, 13 de abril de 2022. Lamentamos profundamente este acontecimento sensível, e estendemos nossas mais sentidas condolências a familiares, amigos, parentes e fãs. Jamais haverá forma de expressar o que isso realmente significa para nós. Convidamos todo a país a recordá-lo com alegria por tudo que nos presentou em vida com suas conquistas esportivas", diz a nota.

O veículo em que o colombiano estava colidiu com um ônibus e teve sua lateral direita destruída, no bairro San Fernando, na cidade colombiana.

Rincón iniciou a sua carreira no América de Cali e se tornou um dos maiores jogadores da história do futebol colombiano. Com a seleção, disputou três Copas do Mundo (1990, 1994 e 1998).

Em 1994, o ex-meio-campista chegou ao Brasil para vestir as cores do Palmeiras. Na sequência, passou por Napoli e Real Madrid. Já em 1996, retornou ao Verdão, onde ficou até o ano seguinte, quando se transferiu para o Corinthians.

Pelo Timão, Rincón fez história. Com a camisa alvinegra, disputou 115 jogos, conquistou o Campeonato Paulista de 1999, os Campeonatos Brasileiros de 1998 e 1999, além do Mundial, em 2000.

No futebol brasileiro, ele ainda teve rápidas passagens por Santos e Cruzeiro.

