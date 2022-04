Confira a arbitragem para os jogos de Ceará e Fortaleza na segunda rodada da Série A

Arbitragem paulista escalada para os jogos dos times cearenses, com trio FIFA no jogo entre Alvinegros no Castelão

A comissão de arbitragem da CBF divulgou, nesta quarta-feira, 13, a escala de arbitragem para os jogos do fim de semana da Série A do Brasileiro. Dois trios paulistas foram designados para comandar as partidas que envolvem os times cearenses.

No Beira-Rio, o Fortaleza vai enfrentar o Internacional, domingo, 17, às 18 horas. O árbitro escalado é Flávio Rodrigues de Souza, que carrega o escudo FIFA. Seus assistentes serão Daniel Luis Marques e Evandro de Melo Lima. O árbitro de vídeo do jogo será Rodrigo Guarizo do Amaral, também de São Paulo, que faz parte do quadro FIFA-VAR..

Já no Castelão, um pouco mais tarde, às 19 horas, o Ceará encara o Botafogo. Para o duelo, trio todo FIFA. O experiente Raphael Claus é o árbitro central e tem como auxiliares Danilo Ricardo Manis e Neuza Inês Back. No VAR estará Rodrigo D’Alonso Ferreira, de Santa Catarina.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Resumo:

17/4 - Internacional x Fortaleza - Beira-Rio, 18 horas

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza-FIFA/SP

Assistentes: Daniel Luis Marques-SP e Evandro de Melo Lima-SP

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral-VAR-FIFA/SP

17/4 - Ceará x Botafogo - Castelão, 19 horas

Árbitro: Raphael Claus-FIFA/SP

Assistentes: Danilo Ricardo Manis-FIFA/SP e Neuza Inês Back-FIFA

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira-SC

Tags