Globo desiste da linha do tempo do SporTV e Premiere após reclamações

Globo substituiu o cronômetro das transmissões no placar do SporTV e Premiere por uma linha do tempo em que não aparecia os segundos; mudança gerou reclamações

O Grupo Globo voltou atrás e decidiu continuar com o cronômetro tradicional nas transmissões dos jogos de futebol após passar por uma breve mudança que não agradou ao público.

Na então 'linha do tempo', os telespectadores reclamaram nas redes sociais da falta de segundos no tempo no placar da SporTV e Premiere, que só apareciam durante os acréscimos, além da aparência da novidade que dificultava a leitura pelo pequeno tamanho dos números.

A mudança começou a ser mostrada no início do Campeonato Brasileiro da Série B em uma transmissão do SporTV e, após sua curta passagem, o Grupo Globo se manifestou em comunicado oficial informando atender às reclamações do público.

Linha do tempo do SporTV e Premiere: o que disse a Globo?

"Estamos atentos à opinião do público e fizemos ajustes no grafismo, que já poderão ser vistos a partir da segunda rodada do Brasileirão, nesta terça, tanto nas transmissões do Sportv como do Premiere. O cronômetro volta ao modelo tradicional, com a contagem dos segundos, e a linha do tempo passará a aparecer com a bola parada, para que o narrador conte, de forma cronológica, o que aconteceu no jogo", informou o Grupo Globo em comunicado oficial.

Influencers e até Galvão Bueno criticaram a linha do tempo

Até mesmo o narrador Galvão Bueno fez um comentário em sua conta do Instagram chamando a novidade de "feia". O streamer Casimiro Miguel também demonstrou sua insatisfação durante suas lives. Para o alívio dos torcedores, as transmissões já voltam ao normal hoje, 12.

