Guto Ferreira realiza treino no Bahia após sentir desconforto no tórax

Treinador do Bahia sentiu fortes dores na região do tórax e deu entrada no hospital na noite da última terça-feira, 12

O técnico Guto Ferreira não suspendeu a agenda de compromissos e marcou presença no treino do Bahia desta quarta-feira, 13. O comandante sentiu um desconforto no tórax na noite da última terça-feira, 12, e deu entrada no hospital. O treinador passou por vários exames, e, apesar do susto, nada foi diagnosticado.

Durante as atividades desta manhã, Guto tirou um tempo para dizer que está bem e tranquilizar os torcedores.

“Pessoal, estou dando treino aqui, vocês estão me vendo no campo. Está tudo bem, tudo legal. Vamos pra cima. Tem jogo sexta-feira e vamos juntos”, afirmou.

Técnico Guto Ferreira comanda treino normalmente nesta manhã. Durante a noite ele sentiu um desconforto no tórax e se dirigiu a um hospital, por precaução, para realizar exames. Nada foi diagnosticado e o treinador está bem, pronto para a batalha de sexta no Recife #BBMP pic.twitter.com/yMHmqausSp — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) April 13, 2022

Em duelo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Bahia encara o Náutico nesta sexta. Fora de casa, às 21h30, o Tricolor de Aço busca mais três pontos na competição.

Na rodada de abertura, a equipe bateu o Cruzeiro por 2 a 0 na Arena Fonte Nova, com dois gols de Vitor Jacaré, que está emprestado do Ceará para o Bahia até o fim de 2022.

