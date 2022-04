Técnico é suspenso por 30 dias após agressão à árbitra assistente

No intervalo do jogo deste domingo, 10, contra o Nova Venécia, o treinador da Desportiva Ferroviária discutiu com a arbitragem e acabou acertando uma cabeçada na assistente

O técnico Rafael Soriano está suspenso pela agressão contra a auxiliar Marcielly Netto. Nesta segunda-feira, 11, o Tribunal de Justiça Desportiva do Espírito Santo (TJD-ES) anunciou um gancho preventivo para o profissional por 30 dias, antes mesmo do julgamento.



O documento assinado pelo presidente do TJD-ES, Eduardo Xible Salles Ramos, descatou “a gravidade do ato e a necessidade de intervenção imediata”. Ele ainda destacou a ação como “criminosa”, com a necessidade de “apuração das autoridades competentes”.



A atitude polêmica ocorreu quando Rafael Soriano ainda exercia a função de treinador da Desportiva Ferroviária. Ele foi demitido do clube após o ocorrido. No intervalo do jogo deste domingo, 10, contra o Nova Venécia, o treinador discutiu com a arbitragem e acabou acertando uma cabeçada na assistente.

