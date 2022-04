Atlético de Madrid deve fazer proposta por Gabigol, do Flamengo, segundo site espanhol

O camisa 9 tem contrato com o Rubro-Negro até o final de 2024, e a multa rescisória do atleta gira em torno dos 33 milhões de euros

Com a temporada do futebol europeu caminhando para sua fase final, os clubes começam a se articular no mercado para contratar novas peças. Desta vez, o Atlético de Madrid pode estar de olho em um jogador brasileiro. De acordo com informações do site espanhol Fichajes.net, o clube Colchonero deve fazer uma proposta pelo atacante Gabigol, do Flamengo, nos próximos dias.



Com 25 anos, o camisa 9 tem contrato com o Rubro-Negro até o final de 2024, e a multa rescisória do atleta gira em torno dos 33 milhões de euros. O Atlético busca um novo centroavante para substituir Luis Suárez, que tem contrato com o clube somente até junho deste ano e não deve renovar.



Além de Gabigol, o portal também indicou outros nomes do futebol mundial que estão no radar do clube de Madri, como Darwin Núñez (Benfica), Alexander Isak (Real Sociedad), Edinson Cavani (Manchester United), Gerard Moreno (Villarreal) e Robert Lewandowski (Bayern de Munique).



Enquanto isso, a equipe comandada por Diego Simeone segue a preparação para enfrentar o Manchester City em casa, na quarta-feira, 13,pelo jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões. Os ingleses venceram o primeiro duelo por 1 a 0.

