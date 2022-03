Argentina x Venezuela ao vivo: onde assistir às Eliminatórias da América

Argentina e Venezuela jogam hoje, dia 25, pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022; veja onde assistir ao vivo, horário, provável escalação de cada seleção e últimas notícias

Argentina de Messi e Venezuela se enfrentam hoje, sexta, dia 25 de março (25/03), em partida válida pela 17ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. O jogo está marcado para começar às 20 horas e 30 minutos (horário de Brasília), no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina.

A partida será transmitida ao vivo no SporTV, para assinantes.

Argentina x Venezuela ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV - canal televisivo por assinatura

Argentina x Venezuela ao vivo: provável escalação

Argentina:

Armani; Molina, Otamendi, Martinez Quarta e Tagliafico; De Paul, Rodriguez e Paredes; Messi, J. Correa e Di Maria

Técnico: Lionel Scaloni

Venezuela:

Farinez; Rosales, Chancellor, Ferraresi e Gonzalez; Martinez e Rincon; Machis, Otero e Soteldo; Rondon

Técnico: José Pekerman

Quando será Argentina x Venezuela

Hoje, 25 de março (25/03), a partir das 20 horas e 30 minutos

Onde será Argentina x Venezuela

La Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina

