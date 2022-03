Itália perde para Macedônia do Norte e está fora da Copa do Mundo

Jogando em casa, a Itália perdeu nesta quinta-feira para a Macedônia do Norte por 1 a 0 e está fora da Copa do Mundo de 2022, sua segunda ausência consecutiva.

Depois de ter dominado toda a partida e criar oportunidades, a seleção italiana recebeu um duro golpe nos acréscimos do segundo tempo, com o gol marcado por Aleksandar Trajkovski em um chute de fora da área para classificar para a final da repescagem a Macedônia do Norte, que enfrentará Portugal por uma vaga no Mundial do Catar.

dam/mcd/cb

