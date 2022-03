Portugal vence Turquia e enfrenta Macedônia do Norte para ir à Copa

Portugal venceu a Turquia por 3 a 1 nesta quinta-feira, no Estádio do Dragão (Porto), e se classificou para a final da repescagem das Eliminatórias Europeias, onde decidirá uma vaga na Copa do Mundo de 2022 com a Macedônia do Norte, que eliminou a Itália.

A seleção portuguesa dominou a partida e conseguiu sua vitória com gols de Otavio, Diogo Jota e Matheus Nunes, enquanto Burak Yilmaz descontou para a Turquia.

