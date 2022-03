Messi e Di María estarão disponíveis para duelo com Venezuela, diz Scaloni

Lionel Messi e Ángel Di María estão em condições de jogo para o duelo de sexta-feira da seleção argentina pelas eliminatórias contra a Venezuela em Buenos Aires, revelou nesta quinta-feira (24) o técnico Lionel Scaloni, que, no entanto, não confirmou a escalação da equipe.

"Messi [que estava em estado gripal] está disponível para jogar e esperemos que faça uma boa partida", disse o técnico argentino na última entrevista coletiva antes do encontro em La Bombonera, em Buenos Aires, pela penúltima rodada das eliminatórias sul-americanas.

Com 35 pontos, a Argentina já está classificada para a Copa do Mundo do Catar e ocupa a segunda posição da tabela, atrás do Brasil, que tem 39. A Venezuela, por sua vez, já está eliminada, na última colocação com apenas 10 pontos e três vitórias.

"Ángel [Di María, que teve uma lesão muscular,] demonstrou [no treino de ontem] que deverá estar em boas condições de jogo. Tomaremos a decisão se ele vai começar de titular ou não. Em princípio, está disponível", afirmou Scaloni.

A seleção argentina vem de vitórias contra Chile (2-1) e Colômbia (1-0), enquanto os venezuelanos golearam a Bolívia por 4 a 1, mas perderam por esse mesmo resultado diante do Uruguai.

