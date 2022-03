Com candidatura única, Ednaldo Rodrigues é eleito o novo presidente da CBF

A votação, realizada no Rio de Janeiro, contou com a participação de clubes da Série A, Série B e das demais federações; Ednaldo assume até março de 2026

Nessa quarta-feira, 23, Ednaldo Rodrigues, de 68 anos, foi eleito o novo presidente da CBF. O ex-presidente da Federação Baiana de Futebol ocupará o cargo até março de 2026. A votação, realizada no Rio de Janeiro, contou com a participação de clubes da Série A, Série B e das demais federações.

O mandatário recebeu 137 de 141 votos possíveis. Todos os times da primeira divisão estiveram presentes. Da segunda divisão, apenas a Ponte Preta não participou por conta de uma irregularidade na procuração do presidente da equipe. A Federação Alagoana também não compareceu.

A eleição teve início às 11 horas (de Brasília), após um conflito entre membros da Comissão Eleitoral e o vice-presidente Gustavo Feijó, que se sentou na cadeira reservada para Ednaldo e se recusou a sair, em protesto contra a votação.

A pedido de Feijó, o juiz Henrique Gomes de Barros Teixeira, da 1ª Vara Cível de Maceió, havia suspendido o encontro. No entanto, o pleito ocorreu normalmente. A CBF alegou que não foi notificada oficialmente pela Justiça e que se baseia no acordo com o Ministério Público previamente homologado pela Justiça do Rio de Janeiro para seguir com o processo.

"Os clubes e federações disseram não aos preconceitos. Quero pedir que essa entidade seja dos filiados, dos clubes, do futebol brasileiro. E que nenhuma interferência externa possa subjugar esse trabalho, por esse decidido não ao preconceito. Juntos vamos construir um futebol de pureza, transparência. Que os clubes tenham voz e não só voto. E que as federações possam botar seu nome pela modernidade do futebol brasileiro", disse Ednaldo após sua eleição.

"Nesses últimos meses, eu sofri todo tipo de pressão, todo tipo de preconceito, tive meus telefones grampeados, meus e-mails violados, o e-mail do gabinete da presidência da CBF também violado. E preconceitos que ainda existem em todos os segmentos da sociedade por ser do Nordeste, por ser baiano, por ser do interior, de Vitória da Conquista e que me orgulho de ser filho. O preconceito por ser negro. Essa é a grande realidade, a grande resposta", acrescentou.

Ednaldo também se manifestou sobre a criação de uma liga de clubes brasileiro, debatida nos últimos meses, e se mostrou favorável.

"Por que o Brasil nunca teve uma liga? Ela vai unir, dar mais condições ao futebol brasileiro", declarou.

Um dos vice-presidentes da última gestão e único candidato para a eleição desta quarta, Ednaldo Rodrigues irá suceder Rogério Caboclo, afastado por denúncias de assédio sexual e moral contra funcionários da CBF.

A gestão de Ednaldo contará também com quatro novos vice-presidentes: Rubens Lopes, presidente da Federação do Rio, Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista, Hélio Cury, presidente da Federação do Paraná, e Roberto Góes, presidente da Federação do Amapá.

Eles substituirão o próprio Ednaldo, agora presidente, Gustavo Feijó, Castellar Guimarães Neto e Antonio Carlos Nunes.

