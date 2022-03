Raphinha e Gabriel Magalhães são cortados da lista de convocados da Seleção Brasileira

Atacante testou positivo para Covid-19 e zagueiro pediu dispensa para acompanhar nascimento da filha. Para o lugar do defensor, Tite convocou Felipe, do Atlético de Madrid

A Seleção Brasileira terá dois desfalques para os próximos compromissos das Eliminatórias: o atacante Raphinha e o zagueiro Gabriel Magalhães foram desconvocados. O anúncio foi feito pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) neste domingo, 20, por meio de seu site oficial. Para o lugar do defensor, Tite convocou Felipe, do Atlético de Madrid.

Raphinha, atacante do Leeds United-ING, testou positivo para covid-19 e em função dos protocolos de isolamento não terá condições de viajar ao Brasil. Já Gabriel Magalhães, do Arsenal-ING, pediu sua dispensa em função de uma questão pessoal. A primeira filha do jogador tem previsão de nascimento para a próxima semana.

A equipe nacional treinada por Tite, que enfrentará Chile e Bolívia, realizará toda a sua preparação na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

Para o duelo com o Chile, no Maracanã, em 24 de março, haverá três dias de treinamentos, todos às 16 horas (de Brasília). A apresentação da comissão técnica, por sua vez, ocorrerá ainda neste domingo.

Já em relação ao jogo contra a Bolívia, marcado para La Paz, em 29 de março, também haverá três dias de preparação. Antes da partida, a Seleção pernoitará em Santa Cruz de la Sierra e, logo depois do confronto, já retornará ao Brasil.

Líder das qualificatórias, o Brasil já está classificado para a Copa do Qatar, soma 39 pontos na tabela e tem a liderança encaminhada.

