Globo-RN x Internacional ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Globo-RN e Internacional se enfrentam hoje, quinta, 3 de março (3/03), pela primeira fase da Copa do Brasil 2022. A partida será disputada no estádio Barretão, em Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo nos canais fechados SporTV e Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Taison não foi convocado para o confronto e ficará de fora. Além dele, Mercado e Tiago Barbosa sofreram lesão muscular e também não estará com a delegação do lado do Colorado.

Na semana que passou, o Internacional demonstrou descontentamento com a nova data do Gre-Nal 435. Após o ataque ao ônibus do Grêmio, a Federação Gaúcha de Futebol remarcou o clássico para o dia 9 de março, quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Beira-Rio. (Com Gazeta Esportiva)

Globo-RN x Internacional ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: para clientes com serviço de televisão por assinatura

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Copa do Brasil 2022 - Globo-RN x Internacional

Escalação provável

Globo-RN

André Zuba; Alessandro Maranhão, Gravatá, Victor Souza, Márcio; Judson, Ramon, Hitalo e Hiltinho; Rômulo e Adílio.

Internacional

Daniel; Fabrício Bustos. Kaique Rocha, Victor Cuesta e Moises (Paulo Victor); Gabriel, Johny, Edenilson, Maurício (Boschilia), David; Wesley Moraes.

Quando será Globo-RN x Internacional

Hoje, quinta, 3 de março (3/03), às 21h30min (horário de Brasília)



Onde será Globo-RN x Internacional

Estádio Barretão, em Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte



