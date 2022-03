Aline Rocha e Cristian Ribera serão porta-bandeiras na Paralimpíada

Os atletas Aline Rocha e Cristian Ribera, ambos do esqui cross-country, serão os porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de abertura da Paralimpíada de Inverno, programada para às 8h55 (horário de Brasília) de sexta-feira (4), no icônico estádio Ninho de Pássaro, em Pequim (China). O anúncio foi feito nesta quarta-feira (2) por Mizael Conrado, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Além da dupla, a delegação brasileira conta com outros quatro atletas em Pequim: Guilherme Cruz Rocha, Robelson Moreira Lula e Wesley dos Santos, todos do esqui cross-country; e André Barbieri do snowboard.

Um amor de dupla! Aline Rocha e Cristian Ribera serão os porta-bandeiras do Brasil nesta sexta, 4 de março, abertura dos Jogos Paralímpicos de Inverno de Pequim 2022. #ParalímpicoEmPequim pic.twitter.com/bPkXs4b49v — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) March 2, 2022

Esta é a terceira vez que o Brasil disputa os Jogos Paralímpicos de Inverno. Na última edição, em 2018, em PyeongChang (Coreia do Sul), o país contou com três atletas, e em 2014, em Sochi (Rússia), foram apenas dois. Natural de Pinhão (PR), Aline Rocha, de 31 anos, não vê a hora de participar de sua terceira Paralimpíada, e levar pela segunda vez a bandeira brasileira: a primeira foi em PyeongChang.

“Uma honra imensa representar o meu país nos Jogos e ainda por cima ser porta-bandeira junto com o Cristian, uma emoção muito grande”, disse a atleta em depoimento ao CPB.