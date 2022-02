Água Santa x São Paulo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Água Santa e São Paulo se enfrentam hoje, segunda, 28 de fevereiro (28/02), pela nona rodada do Campeonato Paulista 2022. A partida será disputada no estádio Distrital do Inamar, em Diadema, São Paulo, às 15 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Paulistão Play, serviço de streaming pago, e no Premiere, serviço de canal pago. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Tricolor buscar engatar a seunda vitória seguida na competição. Na última rodada, a equipe foi até a Vila Belmiro e derrotou o Santos por 3 a 0. Para a partida, Rogério Ceni terá o desfalque de Nikão. O São Paulo informou neste domingo que o jogador testou positivo para covid e já está em processo de isolamento.

Além disso, Luan e Patrick, que recuperam de lesão, são dúvidas. O volante não atua deste outubro do ano passado, enquanto o meio-campista sofreu um problema na coxa direita na segunda rodada do Paulistão. Vale destacar que ambos já treinam junto do elenco, mas também realizam complemento físico específico. Em contrapartida, o São Paulo deve ter o retorno de Rigoni. O atacante não participou do jogo contra o Campinense, pela Copa do Brasil, por conta de um mal-estar. (Com Gazeta Esportiva)

Água Santa x São Paulo ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço pago de TV por assinatura

Paulistão Play: para clientes que assinaram ao serviço pago de streaming



Campeonato Paulista 2022 - Água Santa x São Paulo

Escalação provável

Água Santa

Victor Souza; Alex Silva, Rodrigo Sam, Helder e Rhuan; Caique, Cristiano e Lelê; Dadá Belmonte, Fernandinho e Caio Dantas.

São Paulo

Jandrei, Rafinha, Arboleda (MIranda), Diego Costa e Reinaldo (Léo); Pablo Maia, Nestor e Gabriel Sara; Alisson, Rigoni e Calleri.

Quando será Água Santa x São Paulo

Hoje, segunda, 27 de fevereiro (27/2), às 15 horas (horário de Brasília)

Onde será Água Santa x São Paulo

Estádio Distrital do Inamar, em Diadema, São Paulo

