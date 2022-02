Fifa proíbe Rússia de jogar em casa e veta hino e bandeira após ataque à Ucrânia

A entidade proibiu a equipe de jogar em casa, além vetar hino e bandeira do país nas partidas

Neste domingo, a Fifa anunciou sanções que serão aplicadas à seleção russa, em decorrência no conflito com a Ucrânia. A entidade proibiu a equipe de jogar em casa, além vetar hino e bandeira do país nas partidas.

"Em coordenação com a Uefa, o conselho da Fifa, envolvendo o presidente da Fifa e os presidentes das seis confederações, decidiu com unanimidade tomar primeiras medidas, alinhadas com o Comitê Olímpico Internacional e que serão aplicadas até futura ordem", começou anunciando a Fifa.

"Nenhuma competição internacional será disputada no território da Rússia, com partidas “em casa” sendo disputadas em território neutro e sem espectadores, a associação membro que representa a Rússia participará de qualquer competição sob o nome 'União de Futebol da Rússia (RFU)' e não 'Rússia' e nenhuma bandeira ou hino da Rússia será usado em partidas em que equipes da União de Futebol da Rússia participem", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Fifa também anunciou que está em diálogo com as federações de futebol da Suécia, República Tcheca e Polônia, que se recusam a enfrentar a Rússia nas Eliminatórias para a Copa do Catar.

"Com relação às próximas eliminatórias da Copa do Mundo, a Fifa tomou nota das posições expressas nas mídias sociais pela Federação Polonesa de Futebol, a Associação de Futebol da República Tcheca e a Federação Sueca de Futebol e já dialogou com todos os essas associações de futebol. A Fifa permanecerá em contato próximo para buscar soluções adequadas e aceitáveis em conjunto", comunicou a entidade.

Um confronto entre Rússia e Polônia estava marcado para o dia 24 de março, e o vencedor deste duelo decidiria uma vaga na Copa do Mundo contra Suécia ou República Tcheca.

Tags