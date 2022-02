Seleção brasileira feminina encerra participação no Torneio da França empatando com a Finlândia

A seleção brasileira de futebol feminino encerrou sua participação no Torneio da França com um empate sem gols contra a Finlândia, nesta terça-feira, em Caen, terminando em terceiro lugar nesta competição amistosa que contou com a participação de quatro seleções.

Após o empate com a Holanda (1 a 1) e a derrota para a França (2 a 1), as brasileiras terminaram sua participação sem uma vitória.

Holandesas e francesas disputaram a final em Le Havre, com vitória das anfitriãs por 3 a 1, repetindo o título que já haviam conquistado na primeira edição em 2020.

A zagueira Wendie Renard abriu o placar convertendo um pênalti aos 20 minutos e a atacante Marie-Antoinette Katoto ampliou marcando duas vezes (25 e 74).

