Ex-Ceará, Everson mantém sonho de defender a seleção brasileira na Copa do Mundo

O Atlético-MG sagrou-se campeão da Supercopa do Brasil no último domingo após longa cobrança de pênaltis diante do Flamengo. O goleiro Everson foi o herói do título, pegando três cobranças do rubro-negro, incluindo a decisiva, de Vitinho.

Nesta segunda-feira, 21, o arqueiro do clube mineiro falou sobre a experiência de servir a Seleção Brasileira e a possibilidade de retornar à lista do técnico Tite para a Copa do Mundo do Catar, que acontece no final deste ano de 2022.

Everson teve sua primeira convocação para vestir a amarelinha em setembro do ano passado, quando foi convocado para alguns duelos das Eliminatórias Sul-Americana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Eu adorei vestir a camisa da Seleção. Adorei passar dez dias treinando, trabalhando, aprendi muito ali não só com o professor Tite, mas com o Taffarel, o Marquinhos. É um ambiente muito gostoso, que eu espero que todo jogador possa viver. É muito bom você representar o seu país. Sei que, para poder voltar para a Seleção, tenho que continuar fazendo esse trabalho bem-feito que venho fazendo no Atlético-MG", declarou o goleiro ao Sportv.

Ao falar sobre o sonho de poder voltar a vestir a camisa da Seleção, o goleiro que passou por todas as divisões do Campeonato Brasileiro relembrou que esse é um desejo antigo.

"Sou um sonhador. Desde quando joguei a Série D, tinha esse sonho de estar jogando na Série A, de estar conquistando título. Então, com certeza, como um sonhador, como qualquer jogador brasileiro sonha em defender sua seleção", disse.

Tags