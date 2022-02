Atlético-MG x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Atlético-MG e Flamengo se enfrentam hoje, domingo, 20 de fevereiro (20/02), pela final da Supercopa do Brasil 2022. A partida será disputada na Arena Pantanal, em Cuiabá, no Mato Grosso, às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo na tv aberta, pela Globo, e no canal de TV fechado SporTV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Nos últimos dois anos, o Flamengo chegou à Supercopa como campeão brasileiro e levantou a taça em ambas as ocasiões. Em 2020, bateu o Athletico-PR e, no ano passado, o Palmeiras. O Rubro-Negro agora revive a grande rivalidade dos anos 80 contra os mineiros na busca pelo tricampeonato. Naquela década, a dupla se enfrentou em quatro duelos decisivos e o Fla levou vantagem em três.

As duas equipes chegam em momentos diferentes para a disputa. Embora ambas tenham novos treinadores, o Galo manteve praticamente o mesmo time e esquema de jogo com o técnico Antônio Mohamed. Enquanto isso, o Fla iniciou uma reformulação com o português Paulo Sousa e ainda está se adaptando ao novo esquema. (Com Gazeta Esportiva)



Atlético-MG x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: na TV aberta

SporTV: para clientes que assinaram ao canal no serviço de televisão por assinatura

Supercopa do Brasil - Atlético-MG x Flamengo

Escalação provável

Atlético-MG

Everson; Mariano, Godín, Nathan Silva e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho (Otávio) e Nacho Fernández; Hulk e Keno (Savarino). Téc: Antonio Mohamed.

Flamengo

Hugo Souza; Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Rodinei, Willian Arão, Andreas Pereira (João Gomes) e Everton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabi. Téc: Paulo Sousa

Quando será Atlético-MG x Flamengo

Hoje, domingo, 20 de fevereiro (20/02), às 16 horas (horário de Brasília)



Onde será Atlético-MG x Flamengo

Arena Pantanal, em Cuiabá, no Mato Grosso

