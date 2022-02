Fortaleza leva a melhor em clássico contra o Bahia na Copa do Nordeste

Dentro dos próprios domínios, na Arena Castelão, o Fortaleza voltou a ganhar na fase de grupos da Copa Nordeste após uma sequência de três empates. O time comandado pelo técnico argentino Pablo Vojvoda derrotou o Bahia por 3 a 1, na noite deste sábado (19). Com o triunfo, o time da capital cearense se isolou ainda mais na liderança do Grupo A: soma 12 pontos após seis rodadas. Já o Tricolor baiano estacionou na quarta posição do Grupo B com apenas sete pontos.

DEPIETRI FECHOU A CONTAGEM NO CASTELÃO! QUE VITÓRIA DO LAION, MEU POVO! Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags