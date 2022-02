Daniel Alves é suspenso por dois jogos após expulsão contra o Atlético de Madrid

O lateral-direito do Barcelona, Daniel Alves, foi suspenso por dois jogos devido à sua expulsão no jogo da 23ª rodada da LaLiga contra o Atlético de Madrid, que o time catalão venceu por 4 a 2 no domingo.

O Comitê de Competição da federação espanhola anunciou nesta quarta-feira a sanção, que impedirá o brasileiro de disputar o dérbi no campeonato espanhol contra o Espanyol no próximo domingo e o jogo contra o Valencia no dia 20 de fevereiro.

Alves foi expulso aos 69 minutos da partida de domingo passado, no estádio Camp Nou, contra o Atlético de Madrid, após uma entrada no belga Yannick Carrasco.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na súmula do jogo, o árbitro Jesús Gil Manzano afirmou que expulsou Dani Alves por "atingir com suas travas a panturrilha do adversário sem possibilidade de alcançar a bola".

Apesar de terem ficado em menor número, os azulgranas acabaram vencendo a partida por 4 a 2.

gr/mcd/aam

Tags