Ituano x Corinthians ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ituano e Corinthians se enfrentam hoje, domingo, 6 de fevereiro (6/02), pela quarta rodada do Campeonato Paulista 2022. A partida será disputada no Estádio Municipal Doutor Novelli Júnior, em Itu, São Paulo, às 18h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no serviços de streaming HBO Max e Estádio TNT. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

No grupo C, o Ituano ocupa a 3ª colocação com sete pontos somados em três jogos disputados. Foram duas vitórias e um empate, com quatro gols feitos e um tomado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o Corinthians é líder do Grupo A com quatro pontos somados em três jogos, sendo uma vitória, um empate e uma derrota. O Timão marcou dois gols e foi vazado em duas ocasiões no torneio.

Ituano x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão

HBO Max: para clientes do serviço de streaming

Estádio TNT: para clientes do serviço de streaming

Campeonato Paulista 2022 - Ituano x Corinthians

Escalação provável

Ituano

Filipe Costa (Pegorari); Pacheco, Lucas Dias, Cleberson e Roberto; Jiménez, Igor Henrique, Gerson Magrão e Lucas Siqueira; Aylon e Rafael Elias. Técnico: Mazzola Júnior.

Corinthians

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton (Fábio Santos); Du Queiroz; Willian, Renato Augusto, Giuliano e Róger Guedes; Jô.

Arbitragem

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira



Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Bruno Silva de Jesus

VAR: Péricles Bassols Pegado Cortez

Quando será Ituano x Corinthians

Hoje, domingo, 6 de fevereiro (6/02), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Ituano x Corinthians

Estádio Municipal Doutor Novelli Júnior, em Itu, São Paulo

Tags