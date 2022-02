Madureira x Vasco ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Campeonato Carioca 2022 entre Flamengo e Fluminense será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

Madureira e Vasco se enfrentam hoje, domingo, 6 de fevereiro (6/02), pela quarta rodada do Campeonato Carioca 2022. A partida será disputada no Estádio Conselheiro Galvão, no Rio de Janeiro (RJ), às 15h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Cariocão Play. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

Após três rodadas disputadas, o Madureira ocupa a 8ª colocação com três pontos conquistados, com uma vitória e duas derrotas. A equipe marcou três gols na competição e foi vazada cinco vezes.

Já o Vasco possui sete pontos e ocupa a 3ª posição na tabela, com duas vitórias e um empate até o momento no certame. O Gigante da Colina já marcou oito gols e tomou cinco na competição.

Madureira x Vasco ao vivo: onde assistir à transmissão

Cariocão Play: para clientes do serviço de streaming

Campeonato Carioca 2022 - Madureira x Vasco

Escalação provável

Madureira

Dida; Rhuan, Mário Pierre, Edgar Silva e Zoio; Felipe Dias, Nonato, Marino e Diogo Carlos; Sampaio, Pipico e Hudson.

Vasco

Thiago Rodrigues; Weverton, Ulisses, Anderson Conceição e Edimar; Galarza, MT (Isaque), Nenê, Gabriel Pec e Bruno Nazário; Raniel.

Arbitragem

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo



Assistentes: Michael Correia e Lilian da Silva Fernandes Bruno

Quando será Madureira x Vasco

Hoje, domingo, 6 de fevereiro (6/02), às 15h30min (horário de Brasília)

Onde será Madureira x Vasco

Estádio Conselheiro Galvão, no Rio de Janeiro (RJ)

