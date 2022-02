Flamengo x Fluminense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Campeonato Carioca 2022 entre Flamengo e Fluminense será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

Flamengo e Fluminense se enfrentam hoje, domingo, 6 de fevereiro (6/02), pela quarta rodada do Campeonato Carioca 2022. A partida será disputada no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Record, pela TV aberta, e no serviço de streaming Cariocão Play. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

Coms sete pontos, o Flamengo é segundo colocado no Carioca após três rodadas disputadas. O Rubro-Negro somou duas vitórias e um empate na competição, tendo marcado cinco gols e tomado um.

O Fluminense, com seis pontos, ocupa a 4ª colocação na tabela após três rodadas. Foram duas vitórias e uma derrota jogadas pelo Time das Laranjeiras, que marcou dois gols e foi vazado uma vez.

Flamengo x Fluminense ao vivo: onde assistir à transmissão

Record: na TV aberta

Cariocão Play: para clientes do serviço de streaming

Campeonato Carioca 2022 - Flamengo x Fluminense

Escalação provável

Flamengo

Hugo Souza; Matheuzinho, David Luiz, Gustavo Henrique e Renê (Filipe Luis); Willian Arão, Andreas Pereira, Éverton Ribeiro e Vitinho; Pedro e Gabriel.

Fluminense

Fábio; Calegari, Manoel, David Duarte, Luccas Claro e Pineida; Yago Felipe, Martinelli e Arias; Luiz Henrique e Germán Cano.

Arbitragem

Árbitro: Alexandre Vargas de Jesus



Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Quando será Flamengo x Fluminense

Hoje, domingo, 6 de fevereiro (6/02), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Flamengo x Fluminense

Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

