RB Bragantino x São Paulo ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Jogo do Campeonato Paulista 2022 entre RB Bragantino e São Paulo será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

RB Bragantino e São Paulo se enfrentam hoje, quinta, 3 de fevereiro (3/02), pela terceira rodada do Campeonato Paulista 2022. A partida será disputada no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo, às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo nos serviços de streaming HBO Max e Estádio TNT. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

No grupo B, o São Paulo ocupa a 3ª colocação com um ponto somado em dois jogos. O Tricolor do Morumbi foi derrotado em uma partida e empatou em outra, ou seja, está em busca de sua primeira vitória na competição. Foram dois gols tomados e um marcado pelo time até o momento.

No Grupo D, o Bragantino ocupa a 3ª colocação com três pontos conquistados em duas partidas já disputadas. O Massa Bruta conquistou até o momento uma vitória e um revés, tendo tomado três gols e marcado dois.

RB Bragantino x São Paulo ao vivo: onde assistir à transmissão

HBO Max: para clientes do serviço de streaming

Estádio TNT: para clientes do serviço de streaming

Campeonato Paulista 2022 - RB Bragantino x São Paulo

Escalação provável

RB Bragantino

Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Fabricio Bruno e Luan Cândido; Eric Ramires, Praxedes e Hyoran; Arthur, Helinho e Alerrandro. Técnico: Maurício Barbieri.

São Paulo

Volpi (Jandrei), Rafinha, Miranda, Léo (Arboleda) e Reinaldo; Gabriel, Gabriel Sara, Nikão e Igor Gomes; Rigoni (Alisson) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Arbitragem

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

Assistentes: Daniel Luis Marques e Bruno Silva de Jesus

VAR: Douglas Marques das Flores

Quando será RB Bragantino x São Paulo

Hoje, quinta, 3 de fevereiro (3/02), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será RB Bragantino x São Paulo

Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo



