Botafogo x Madureira ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Campeonato Carioca 2022 entre Botafogo e Madureira será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

Botafogo e Madureira se enfrentam hoje, quinta, 3 de fevereiro (3/02), pela terceira rodada do Campeonato Carioca 2022. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 18 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo nos serviços de streaming Cariocão Play e Eleven Sports. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Botafogo entra em campo em busca da liderança após conquistar um empate e uma vitória nas rodadas iniciais. O Glorioso terá como desfalques Rafael, que rompeu recentemente o tendão de Aquiles, o zagueiro Klaus e Vinicius Lopes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Do lado adversário, o Madureira vai atrás da segunda vitória após um triunfo e um revés nas primeiras rodadas. A equipe terá como novidade no time Ygor Catatau, ex-Vasco.

Botafogo x Madureira ao vivo: onde assistir à transmissão

Cariocão Play: para clientes do serviço de streaming

Eleven Sports: para clientes do serviço de streaming

Campeonato Carioca 2022 - Botafogo x Madureira

Escalação provável

Botafogo

Gatito Fernández; Daniel Borges, Carli, Kanu, Carlinhos; Fabinho, Breno; Luiz Fernando (Vitinho), Felipe Ferreira, Diego Gonçalves; Matheus Nascimento. Téc: Enderson Moreira

Madureira

Dida; Rhuan Rodrigues, Mário Pierre, Edgar Silva, Guilherme Zóio; Felipe Dias, Marino, Rafinha; Diogo Carlos, Pipico, Sampaio. Téc: Alfredo Sampaio

Arbitragem

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Assistentes: Diogo Carvalho Silva e Daniel de Oliveira Alves Pereira

Quando será Botafogo x Madureira

Hoje, quinta, 3 de fevereiro (3/02), às 18 horas (horário de Brasília)

Onde será Botafogo x Madureira

Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Tags