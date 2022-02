Fluminense x Audax ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Campeonato Carioca 2022 entre Fluminense e Audax será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

Fluminense e Audax se enfrentam hoje, quinta, 3 de fevereiro (3/02), pela terceira rodada do Campeonato Carioca 2022. A partida será disputada no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ), às 20h15min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo nos serviços de streaming Cariocão Play e Eleven Sports. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Fluminense entra em campo em busca da segunda vitória consecutiva na competição após triunfar diante do Madureira na rodada passada. Na estreia, a equipe foi derrotada pelo Bangu. O Time das Laranjeiras terá como novidade para o jogo a manutenção de Luiz Henrique na titularidade.

Do lado adversário, o Audax vai atrás da primeira vitória na competição. Nas rodadas iniciais a equipe empatou com o Nova Iguaçu e foi derrotada pela Portuguesa.

Fluminense x Audax ao vivo: onde assistir à transmissão

Cariocão Play: para clientes do serviço de streaming

Eleven Sports: para clientes do serviço de streaming

Campeonato Carioca 2022 - Fluminense x Audax

Escalação provável

Fluminense

Fábio; David Duarte, Manoel e Luccas Claro; Calegari, Martinelli, Yago Felipe e Pineida; Luiz Henrique, Arias e Cano. Téc: Abel Braga.

Audax

Max, Léo Fernandes (Lucas Mota), Lucão, Kayck, Romarinho, Julinho (Joã Victor), Danilo, Fernando, Lessa, Misael e Fidel (Carlinhos). Téc: Alex Alves.

Arbitragem

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães



Assistentes: Daniel do Espírito Santo Parro e Rafael Sepeda de Souza

Quando será Fluminense x Audax

Hoje, quinta, 3 de fevereiro (3/02), às 20h15min (horário de Brasília)

Onde será Fluminense x Audax

Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)



