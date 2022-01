Gâmbia x Camarões ao vivo: onde assistir ao jogo da Copa Africana de Nações

Gâmbia e Camarões se enfrentam hoje, sábado, dia 29 de janeiro (29/01), em partida válida pelas quartas de final da Copa Africana de Nações. O jogo está marcado para começar às 13 horas (horário de Brasília). A partida terá transmissão e você pode assistir ao vivo na TV pela Band, em rede aberta.

Burkina Faso e Tunísia duelam no segundo jogo do dia pelas quartas da Copa Africana, em busca da outra vaga.

No confronto que classificou Camarões para as quartas da Copa Africana, diante do Comores, uma avalanche humana causou oito mortes na entrada do estádio de Yaoundé. A Confederação Africana de Futebol (CAF) e Camarões estão investigando o que aconteceu para evitar uma nova tragédia no restante da competição.

No momento, o jogo das quartas de final que estava marcado para o mesmo local foi transferido nesta terça-feira, 25, para o segundo estádio de Yaoundé, o Ahmadou Ahidjo.

"É preciso criar uma comissão para investigar imediatamente o que aconteceu e descobrir o que deveria ter sido feito e o que não foi feito, e quem não fez, quem não cumpriu com suas obrigações. Queremos o relatório até sexta-feira", disse em entrevista coletiva o presidente da CAF, Patrice Motsepe.

Segunda-feira deveria ter sido feriado em Camarões. A seleção local enfrentava Comores, pelas oitavas de final, mas uma avalanche em um dos portões de entrada levou dezenas de torcedores ao chão, antes que outros os pisoteassem, segundo depoimentos colhidos pela AFP e que falaram de como as forças de segurança e os funcionários de saúde foram "superados pelos acontecimentos".

Gâmbia x Camarões ao vivo: onde assistir à transmissão

TV - Band

Quando será Gâmbia x Camarões

Hoje, 29 de janeiro (29/01), a partir das 13 horas

