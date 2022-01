Confusão resulta em pelo menos seis mortes em jogo da Copa Africana de Nações

Pelo menos seis pessoas morreram após correria do lado de fora do estádio Olembe, que sediava o jogo entre Camarões e Comores pela Copa Africana das Nações nesta segunda-feira, 24. As informações são do portal AP News. Autoridades afirmam que pode haver mais vítimas.

A confusão ocorreu quando a multidão forçou acesso ao estádio Olembe, na cidade de Youndé, capital de Camarões, onde a seleção anfitriã jogava contra o Comores pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações.

Sobre o assunto Pelé parabeniza Lewandowski e Alexia Putellas por prêmio "The Best"

Fifa inicia primeira fase da venda de ingressos para a Copa do Mundo do Catar

Recuperado de Covid-19, Messi é relacionado para partida contra o Reims

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Autoridades próximas ao hospital Messassi afirmaram que receberam pelo menos 40 pessoas feridas da debandada.

“Alguns machucados estão em estado de desespero”, disse Olinga Prudence, uma enfermeira. “Nós teremos que evacuá-los para um hospital especializado”, concluiu.

As autoridades do jogo afirmaram que cerca de 50 mil pessoas tentaram assistir o jogo. O estádio tem capacidade máxima de 60 mil espectadores, mas não podia exceder mais do que 80% da capacidade total devido às restrições por causa da pandemia do coronavírus.

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

Tags