Recuperado de Covid-19, Messi é relacionado para partida contra o Reims

Após se recuperar da Covid-19, Lionel Messi voltou a ser relacionado pelo Paris Saint-Germain. O nome do atacante foi divulgado na lista dos jogadores que enfrentarão o Reims, neste domingo, 23, pela 22ª rodada do Campeonato Francês.

Diagnosticado com o vírus após as férias de final do ano, Messi ainda não entrou em campo em 2022. A última partida do argentino pelo PSG foi no dia 22 de dezembro de 2021, quando a equipe parisiense empatou por 1 a 1 com o Lorient, fora de casa, também pela Ligue 1.

Aos 34 anos, Messi ainda não conseguiu uma sequência maior que três jogos pelo PSG na competição nacional. Antes de cumprir isolamento, o jogador já havia desfalcado o time em algumas partidas por conta de lesões musculares. Até o momento, são 11 jogos com a camisa do PSG, todos como titular, e somente um gol, marcado na vitória por 3 a 1 contra o Nantes.

Além do camisa 30, o treinador Mauricio Pochettino também volta a ter Kylian Mbappe à disposição, após o francês ter se recuperado de uma lesão na virilha. Líder do Campeonato Francês com 50 pontos em 21 jogos, o Paris Saint-Germain enfrenta o Reims, neste domingo, às 16h30 (horário de Brasília), no Parque dos Príncipes.

