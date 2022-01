Resultado do jogo do Brasil hoje: em dia de VAR, seleção e Equador empatam

Resultado do jogo do Brasil hoje, 27, pelas Eliminatórias da Copa 2022 teve interferência direta do VAR. A seleção saiu na frente do placar, mas o Equador empatou

O resultado do jogo do Brasil hoje, 27, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 teve interferência direta do VAR. A seleção brasileira saiu na frente, mas o Equador empatou e o placar final da partida foi 1 a 1. Casemiro marcou para o Brasil e Félix Torres fez para a seleção da casa. A partida ficou marcada pela confusa arbitragem do colombiano Wilmar Roldán, que mudou de decisão em diversos momentos chave do embate.

Já classificada para a Copa do Mundo do Catar e ainda invicta nas Eliminatórias, o Brasil jogou na capital Quito, em confronto da 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. A partida foi transmitida ao vivo na TV Globo, em rede aberta, e no SporTV, para assinantes.

Com o resultado, o time do técnico Tite foi a 36 pontos, com 11 vitórias e três empates. Já os equatorianos estão em terceiros, com 24. O Brasil volta a campo agora na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Paraguai, no Mineirão, em Belo Horizonte. Já o Equador visita o Peru, às 23 horas.

Como foi o jogo Equador 1 x 1 Brasil

O primeiro tempo começou bem agitada no Estádio Casa Blanca. Com o relógio marcando apenas um minuto, Enner Valencia apareceu livre após cobrança de falta e testou com muito perigo pelo lado. Do outro lado, a resposta foi fatal.

Aos 5 minutos, Coutinho cruzou na pequena área, Matheus Cunha cabeceou e a bola ficou viva na linha do gol após explodir na zaga. Esperto, Casemiro cutucou para o fundo da rede e saiu para o abraço.

Dez minutos depois, o clima esquentou em Quito. Matheus Cunha foi lançado na entrada da área e levou um chute no pescoço do goleiro Domínguez. Wilmar Roldán, então, expulsou o equatoriano após consultar o VAR. A vantagem numérica do Brasil, porém, durou pouco. Isso porque, logo na sequência, Emerson Royal levou o seu segundo cartão amarelo e, consequentemente, foi expulso.

Aos 31 minutos, o árbitro também chegou a mostrar o vermelho para o Alisson, depois do goleiro cometer falta em Valencia. Ao ser chamado pelo VAR, porém, ele mudou de ideia e apresentou apenas o amarelo. A partir de então, o jogo caiu de rendimento e passou a ficar bem truncado.

O Brasil só voltou a assustar aos 51. Matheus Cunha foi acionado na intermediária e arriscou. A bola bateu na marcação e voltou para o atacante, que tentou de novo. Desta vez, o arremate passou tirando tinta da trave.

Após o intervalo, os mandantes foram para cima em busca do empate. Com três minutos, Estupiñan cruzou na área, Alisson e Daniel Alves se atrapalharam e a bola sobrou para Estrada, que emendou para o gol. O tento, no entanto, foi invalidado, pois a bola saiu antes do cruzamento.

Já aos 9, Raphinha derrubou Estupiñan na área, e o árbitro marcou pênalti. Após consultar o VAR, entretanto, Roldán cancelou a falta. Já aos 30, nada impediu o gol equatoriano. Félix Torres subiu mais que a defesa em cobrança de escanteio e deixou tudo igual.

A seleção brasileira tentou responder aos 40. Gabigol ficou com a bola pela esquerda e bateu cruzado. Atento, Galíndez espalmou. Na reta final, os equatorianos partiram para cima em busca da virada. Aos 45, Alisson tentou afastar a bola e acabou derrubando Preciado. No primeiro momento, Roldán marcou a penalidade, mas voltou atrás.

EQUADOR 1 X 1 BRASIL

Local: Estádio Casa Blanca, em Quito (Equador)

Data: 27 de janeiro de 2022, quinta-feira

Hora: 18h (de Brasília)

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Jhon León (COL)

VAR: Leodan Conzalez (URU)

Cartões amarelos: Enner Valencia, Moisés Caicedo (Equador); Emerson, Alisson, Raphinha (Brasil)

Cartões vermelhos: Domínguez (Equador); Emerson (Brasil)

GOLS: Félix Torres, aos 30 do 2ºT (Equador); Casemiro, aos 5 do 1ºT (Brasil)

EQUADOR: Alexander Domínguez, Ángelo Preciado (Romario Caicedo), Félix Torres, Piero Hincapié e Pervis Estupiñán; Franco (Galíndez), Carlos Gruezo (Ayrton Preciado) e Moisés Caicedo (Méndez); Énner Valencia, Michael Estrada (Cacelén) e Plata.

Técnico: Gustavo Alfaro

BRASIL: Alisson, Emerson, Éder Militão, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Coutinho (Daniel Alves); Vinícius Júnior (Gabriel Jesus), Raphinha (Antony) e Matheus Cunha (Gabigol).

Técnico: Tite

Com informações da Gazeta Esportiva

