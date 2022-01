Final da Copinha 2022: Palmeiras x Santos: data, horário e onde assistir

Veja como e onde assistir ao vivo à final da final da Copinha 2022 entre Palmeiras e Santos. Confira também a data do jogo, horário, local e tudo sobre a decisão

A grande final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha 2022, está marcada para esta terça-feira, 25 de janeiro (25/01). Na decisão estão Santos e o Palmeiras, que disputarão o jogo a partir das 10 horas (horário de Brasília), no Allianz Parque.

Copinha 2022: como Palmeiras e Santos chegaram à final

O Santos chegou à final da Copinha após seis vitórias e dois empates. Ao todo, o time marcou 17 gols e sofreu apenas quatro durante o campeonato. Foi a melhor campanha do Peixe desde 2014, quando também foi campeão do torneio. Na semifinal, o Alvinegro eliminou o América-MG por 3 a 0, com gols de Lucas Barbosa (2) e Wesley Patati.

Já o Palmeiras venceu sete partidas e empatou uma, marcando um total de 25 gols e cinco sofridos. Na semifinal, o Verdão derrotou o São Paulo por 1 a 0 e buscará um título inédito na final da Copinha este ano, ainda que seja a terceira decisão que o alviverde disputa.

Final da Copinha 2022: provável escalação

Santos

Diógenes, Sandro, Derick, Lucas Pires, Jhonnathan, João Victor, Ed Carlos, Weslley Patati, Lucas Barbosa e Rwan Seco. Técnico: Elder Campos.

Palmeiras

Mateus; Gustavo Garcia, Naves, Lucas Freitas e Vanderlan; Fabinho, Pedro Bicalho e Jhonatan; Giovani, Gabriel Silva e Vitinho. Técnico: Paulo Victor Gomes.

Final da Copinha 2022 ao vivo: onde assistir aos jogos?

O jogo será transmitido ao vivo do SporTV, na TV fechada. Mas, na GOAL, é possível acompanhar a partida em tempo real por meio deste link.

Final da Copinha 2022: VAR irá integrar a competição pela primeira vez

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou no dia 19 de janeiro que a Copa São Paulo de Futebol Júnior, pela primeira vez, terá árbitro de vídeo (VAR). A novidade foi implantada nas semifinais, que aconteceram nos dias 21 e 22 de janeiro. A tecnologia também será utilizada no jogo desta terça-feira, 24/1.O modelo de utilização dessa novidade será o mesmo da Série A do Campeonato Paulista.

A equipe do VAR e os monitores estarão em uma sala especial, na sede da Federação, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo.

Final Copinha 2022: confira os maiores campeões da competição



10 títulos: Corinthians



5 títulos: Fluminense e Internacional



4 títulos: Flamengo e São Paulo



3 títulos: Atlético-MG e Santos



2 títulos: Ponte Preta, Portuguesa e Nacional



1 título: América-MG, América-SP, Cruzeiro, Figueirense, Guarani, Juventus-SP, Paulista de Jundiaí, Marília, Roma Barueri, Santo André e Vasco.

(Com contribuição de Carolina Parente)

