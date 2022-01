Copinha 2022: torcedores tentam invadir o gramado em Barueri; faca é encontrada por arbitragem

Alguns torcedores do São Paulo tentaram invadir o gramado neste sábado, nos minutos finais do confronto entre Tricolor e Palmeiras, na Arena Barueri, pela semifinal da Copinha. Uma faca, inclusive, caiu do bolso de um dos são-paulinos que driblaram a segurança do estádio e foi encontrada pela arbitragem.

São Paulo vs Palmeiras U20s Copinha semifinals is interrupted by a knife-wielding pitch invader.



Unclear how referee got his hands on weapon but thankfully he did.



Palmeiras’ pleas to call off game went unheard. Player welfare totally ignored.pic.twitter.com/zbTEVPCrfM