Vale Puskás? Endrick marca golaço de bicicleta na Copinha; veja vídeo

O Palmeiras derrotou o Oeste por 5 a 2 nesta quarta-feira, 19, em jogo válido pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na Arena Barueri. No entanto, o que mais chamou atenção foi o golaço do jovem Endrick, de 15 anos. O atacante aproveitou a sobra e emplacou um chute de bicicleta de fora da área, sem chances para o goleiro Alê. Confira o lance abaixo.

Os demais gols do Palmeiras foram marcados por Gabriel Silva, Pedro Bicalho e Giovani, duas vezes. O Oeste descontou com dois gols de Popó. O Alviverde agora aguarda o vencedor do duelo entre Cruzeiro e São Paulo para saber quem enfrentará na semifinal da competição.

Vale Puskás?

Alguns se perguntam se por ser marcado em um jogo de categorias de base, o golaço de Endrick não poderia ser submetido ao prêmio de gol mais bonito do ano.

Contudo, no regulamento da Fifa não há nenhuma cláusula que impeça que um gol marcado em competições de base não possa ser submetido para concorrer ao prêmio.

No artigo dois do regulamento, a Fifa afirma que a premiação reconhece o gol mais bonito marcado durante as datas que compreendem o período de indicação, independente do campeonato, gênero ou nacionalidade.

Dessa forma, o gol de Endrick poderia, sim, ser submetido para o Fifa Puskás Awards. Inclusive, a Fifa já indicou atletas de categorias de base ao prêmio, sendo o caso mais recente o gol marcado pela venezuelana Deyna Castellanos (veja abaixo), que conquistou o segundo lugar na premiação em 2017 após marcar do meio campo pela seleção feminina sub-17. Naquela ocasião, o vencedor foi o francês Olivier Giroud, jogando pelo Arsenal.

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

