Com estreia nas semifinais, Copa São Paulo terá VAR pela primeira vez

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou nesta quarta-feira (19) que a Copa São Paulo de Futebol Júnior, pela primeira vez, terá árbitro de vídeo (VAR). Conforme a entidade, a novidade será implantada nas semifinais, marcadas para sexta-feira (21) e sábado (22), e na decisão da próxima terça-feira (25).

Segundo a FPF, a tecnologia será utilizada da mesma forma que na Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Paulista. A equipe do VAR e os monitores estarão em uma sala especial, na sede da Federação, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo.

O primeiro duelo da Copinha a ter VAR será a semifinal entre Santos e América-MG, que jogam às 20h (horário de Brasília) de sexta, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP). O outro duelo reunirá os vencedores das partidas desta quarta: Palmeiras e Oeste (19h, na Arena Barueri) e Cruzeiro e São Paulo (21h30, no Anacleto Campanella). O local e o horário do confronto de sábado ainda serão definidos pela FPF.

