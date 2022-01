O POVO estreia novo programa no Youtube: Homem Mau Responde; assista agora

O POVO lançou nesta sexta-feira, 14, o quadro "Homem Mau Responde" no Youtube, Instagram e Spotify (assista abaixo). Evaristo Nogueira, criador do personagem que é sucesso na web pela forma espontânea de comentar o futebol cearense no Trem Bala, estará respondendo sem papas na língua perguntas sobre universo da bola com participação dos internautas. O projeto será publicado quinzenalmente nas redes sociais.

O novo projeto audiovisual mescla esporte e entretenimento, utilizando uma abordagem bem-humorada sobre os principais assuntos do futebol cearense, nacional e internacional. Os internautas poderão enviar perguntas para o programa no perfil do Vavá Maravilha no Instagram: @homemmauoficial.

"Você pergunta e o Homem Mau Responde. Não vem com pergunta letreca! Espero corresponder toda a expectativa. Façam as perguntas, seus fanáticos", avisa Vavá.

Editora-coordenadora do Núcleo de Imagem do O POVO, Cinthia Medeiros explica a ideia da abordagem do conteúdo no "Homem Mau Responde". "Pensamos em um programa que juntasse humor, informação e opinião, de forma simples e direta, do jeito que sabemos que o público que acompanha o futebol cearense e brasileiro pelo O POVO gosta. Vavá Maravilha, nosso querido Homem Mau, tem exatamente o perfil desse projeto. Profissional experiente, com décadas dedicadas à cobertura esportiva, ele segue aberto às novas linguagens e podemos dizer que vai fazer mais um golaço na carreira agora nas nossas plataformas digitais", afirma ela.

Editor-adjunto do Esportes O POVO, Lucas Mota ressalta a maneira única do personagem Homem Mau abordar o futebol. "Queremos levar toda a irreverência do Homem Mau para as redes sociais. Ele é sucesso absoluto na web. Mistura humor com comentários ácidos. É um programa de esporte e entretenimento. Quem assistir vai se divertir e dar boas risadas."

O Homem Mau Responde estará disponível no canal do O POVO no Youtube, no IGTV do perfil Esportes O POVO, no Instagram, e no Spotify.

Assista ao primeiro episódio do Homem Mau Responde:

