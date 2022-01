Floresta x Flamengo ao vivo: onde assistir ao jogo da Copinha

Floresta (CE) e Flamengo se enfrentam hoje, sábado (08/01), pela segunda partida da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O jogo está marcado para começar às 19 horas (horário de Brasília) na Arena Barueri, em Barueri, São Paulo. Nesta primeira fase da competição, as duas equipes fazem parte do grupo 29, que ainda conta com o Forte (ES) e o Oeste (SP).



Enquanto o Flamengo vem de uma vitória por 10 a 0 contra o Forte (ES), o Floresta foi derrotado pelo Oeste por 3 a 1 na primeira rodada da Copinha.

O confronto terá transmissão ao vivo no canal SporTV. Confira como assistir ao jogo, provável escalação e demais informações ao final do texto.

Floresta x Flamengo: onde assistir ao vivo



SporTV: canal de transmissão dos jogos para assinantes

Floresta x Flamengo: provável escalação

Floresta (CE):

Cauã; Lázaro, Léo, Emanuel, David Castro e Davi Castro; Dudu, Douglas e Athyrson; Iarley, Rodrigo e Samuel.

Técnico: Daniel Rocha

Flamengo:

Bruno; Wesley, Kayque Soares, Cleiton e Marcos Paulo; Igor Jesus, Kayke David, Matheus França e Werton; Ryan Luka (Mateusão) e André.

Técnico: Fábio Matias.

Quando será Floresta x Flamengo



Hoje, 8 de janeiro (08/01), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Floresta x Flamengo



Arena Barueri, em Barueri, São Paulo

Os jogos do Flamengo na primeira fase da Copinha

05/01 - Forte-ES

08/01- Floresta-CE

11/01 - Oeste-SP



